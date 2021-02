La LRBA a communiqué ce mercredi matin la liste des athlètes qui représenteront la Belgique aux championnats d’Europe en salle de Torun (du 4 au 7 mars), en Pologne. Et surprise, elle compte pas moins de trente noms d’athlètes individuels auxquels il faut ajouter bien sûr le relais 4x400m masculin des Belgian Tornados, tenants du titre et invités. On notera que pas moins de quatorze athlètes (Berings, Laus, Maudens, Fannes, Scaunet, De Grande, Maes, Smets, Vleminckx, Kuba Di-Vita, Doom, Iguacel, D. Borlée et Vandeputte) ont été délibérés pour intégrer cette sélection dont le détail se trouve ci-joint. Attention toutefois, les inscriptions de Fanny Smets (perche) et de Merel Maes (hauteur) doivent encore être acceptés par European Athletics en fonction du ranking européen et de ses quotas par épreuve.