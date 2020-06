Le parquet national financier a requis mercredi 4 ans d’emprisonnement et une amende maximale de 500 000 € contre l’ancien patron de l’athlétisme mondial Lamine Diack (87 ans), à son procès pour corruption sur fond de dopage en Russie.



Les procureurs ont requis une peine encore plus lourde de 5 ans de prison, 500 000 € d’amende et un mandat d’arrêt contre son fils Papa Massata, ancien puissant conseiller marketing à l’IAAF et poursuivi pour recel d’abus de confiance, corruption et blanchiment en bande organisée. Lors de ses réquisitions, le procureur François-Xavier Dulin a estimé que Lamine Diack avait commis "une infraction énorme", "une infraction à la probité qui a causé un préjudice mondial". Le procès doit se terminer vendredi par les plaidoiries de la défense. Le jugement sera mis en délibéré.