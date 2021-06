Demandez aux athlètes de la génération actuelle quel est leur modèle et il y a de fortes chances que leur réponse soit "Allyson Felix". La sprinteuse américaine, âgée aujourd’hui de 35 ans, a toujours allié la beauté du geste à l’efficacité mais l’admiration qu’elle suscite ne s’arrête pas à cela : sa personnalité affirmée, ses prises de position et la gestion de sa carrière au plus haut niveau, avant comme après qu’elle soit devenue la maman d’une petite Camryn née prématurément en novembre 2018, demeure exemplaire. Élevée au rang de légende de l’athlétisme mondial voire d’icône du sport, la Californienne a renforcé son statut, ce dimanche, avec une cinquième qualification consécutive pour les Jeux olympiques à Eugene.

(...)