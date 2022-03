Les médailles remportées par Yaroslava Mahuchikh (or en hauteur) et Maryna Bekh-Romanchuk (argent au triple) ont brillé d’un rare éclat au sein de la Stark Arena. Arrivées à Belgrade dans un contexte de guerre déclenchée par la Russie dans leur pays, l’Ukraine, et au bout d’un périple de plusieurs jours décrit comme "un cauchemar", les deux athlètes ont puisé dans ces circonstances dramatiques la force de se hisser à leur meilleur niveau.