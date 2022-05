Engagée au Grand Prix de la Ville de Lokeren, au cours de ce dimanche très ensoleillé, Nafi Thiam a signé un chrono de 13.58 sur 100m haies (vent : -1,1 m/s) pour sa première compétition de l’année 2022 qu’elle a remportée. Une performance qui se situe à 24 centièmes de son record personnel mais surtout dans ses standards habituels à cette période de l’année, ce qui est rassurant. Avant de s’offrir un petit bain de foule et de faire plaisir à une centaine de têtes blondes en signant des autographes et en posant pour des photos, la double championne olympique nous a confié ses premières impressions.

"Le chrono n’est pas mauvais, cela me satisfait", affirme Nafi. "La course en elle-même était un peu brouillonne mais je dirais comme une première course dans la saison. Mon départ n’était pas top-top, mais ça allait encore. Ensuite, j’ai un peu perdu mon placement sur les dernières haies, ce qui fait que je ne me suis vraiment bien sentie nulle part. Ce serait bien sûr magnifique si tout était parfait d’emblée ! Vu les sensations, ce n’est pas mal mais il y a encore du travail."

Nafi Thiam, qui courra un 200m samedi prochain à Oordegem, explique par ailleurs qu’elle a placé des concours de longueur et de hauteur "le plus tard possible" dans sa préparation afin de ne pas trop solliciter un dos à nouveau douloureux depuis quelques semaines. "Ça va mieux, c’est un problème de disques qui a du mal à se régler, mais ce n’est de toute façon pas quelque chose qui sera solutionné en quelques mois. Il faut du temps. Mais je ne veux pas m’appesantir là-dessus, ma saison a commencé et je me concentre sur ce qui va venir, sur ma préparation pour les championnats du monde à Eugene. L’objectif reste d’arriver là-bas en forme malgré les difficultés..."