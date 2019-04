Athlétisme L’athlète de 30 ans vise le minimum olympique du marathon, ce dimanche, en marge du duel entre Kipchoge et Farah.

Le marathon de Londres n’a pas vraiment bénéficié de la publicité espérée, ces derniers jours, dans les médias britanniques. En cause, la sortie de Mo Farah sur le vol dont il prétend avoir été victime dans l’établissement dirigé en Éthiopie par le grand Haile Gebreselassie et la réaction très virulente de ce dernier à l’encontre du champion anglais. Entre les deux, le torchon brûle et la tournure judiciaire que prend cette opposition excite beaucoup la presse d’outre-Manche avide de nouvelles révélations.

Figure aussi populaire que controversée, notamment en raison des liens qui l’ont uni - peut-être plus longtemps qu’il ne l’a affirmé dans un premier temps - au sulfureux coach Albert Salazar, Farah n’en sera pas moins l’un des très grands noms au départ de l’épreuve londonienne dimanche. Mais celui qui est sur toutes les lèvres est bien celui d’Eliud Kipchoge, le Kenyan champion olympique qui a fracassé le record du monde le 16 septembre 2018 (2h01.39). Triple vainqueur à Londres, Kipchoge a chargé les lièvres de passer en 1h01.20 à mi-course, une allure que seuls les plus costauds seront en mesure de suivre.

Farah en fera-t-il partie ? C’est l’un des enjeux de cette course qui, pour notre compatriote Bashir Abdi, constituera une belle opportunité de réussir le minimum olympique (2h11.30) à l’instar de Koen Naert, auteur d’un superbe chrono de 2h07.39, le dimanche 7 avril, à Rotterdam. Proche de Farah, le vice-champion d’Europe du 10 000 m a signé un chrono de 2h10.46 (en dépit d’une chute !) pour ses grands débuts sur marathon, l’an dernier, aux Pays-Bas. Il espère donc faire bien mieux ce week-end. "Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte mais je suis bien préparé et j’espère connaître une grande journée ce dimanche !" lance le papa d’une petite Khadra depuis octobre.