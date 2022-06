Pas de Jonathan, ni Borlée, ni Sacoor, au départ de la finale du 400 m. Le premier avait prévenu la veille, le second a pris sa décision le matin, ne voulant prendre aucun risque. Touché par le Covid-19 il y a un mois, le Brabançon ne veut rien précipiter dans la perspective du Mondial avec le relais ainsi que de l’Euro en individuel. Avec Kevin Borlée au couloir 5 et Alexandre Doom au 6, cette finale avait donc un air de duel, mais il n’en fut pas question. Dès la sortie des blocks, Alexander mit la pression sur Kevin qui n’eut pas le physique pour réagir.

"Je m’attendais à ce qu’il démarre en trombe car c’est sa manière de courir et il a finalement tenu la distance avec un bon chrono (45.36 pour 46.04 au Bruxellois). Pour ma part, j’espérais un meilleur temps, mais je manque de rythme. C’était ma quatrième course cette saison après m’être blessé début mai. Je suis revenu dans le coup avec un excellent chrono à Berne (45.12) qui m’a un peu étonné. Puis, je me suis bloqué le dos, de manière anodine. Je le répète : je n’aurais pas du courir ainsi, mais je le devais pour ce ranking qui constitue ma dernière chance de me qualifier pour Eugene."

Une destination que prendre peut-être Alexander avec ce nouveau titre et, surtout, ce chrono, à deux centièmes de son record personnel.

"C’est une grande fierté de prolonger mon titre national sur 400 m où la concurrence est énorme en Belgique. Maintenant, je croise les doigts pour que ce soit suffisant pour le Mondial !"

Pour l’Euro, le Flandrien avait sa sélection en poche avec son 45.63 à Genève.