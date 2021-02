Le groupe Allianz, nouveau partenaire titre du Mémorial Van Damme, s’est aussi engagé auprès de la Fédération pour quatre ans.

Ce jeudi 4 février 2021 est à marquer d’une pierre blanche pour l’ensemble de l’athlétisme belge dont différents représentants étaient réunis au stade Roi Baudouin, en matinée, pour officialiser un nouveau partenariat avec le groupe d’assurances Allianz Belgium. La durée du contrat porte sur quatre ans et concerne la LRBA (les équipes nationales et les championnats de Belgique), les deux ligues qu’elle chapeaute (LBFA et VAL) et les compétitions que celles-ci organisent, la cérémonie du Spike d’Or, mais également le Mémorial Van Damme dont Allianz devient le sponsor titre. Bref, un package bien fourni !

(...)