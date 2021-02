Anne Zagré et Michael Obasuyi ont parfaitement exploité l’opportunité qui leur était offerte ce vendredi soir, au meeting de Berlin, pour signer le minimum pour les championnats d’Europe sur 60m haies. L’Ostendais fut le premier à s’illustrer, signant au centième près (7.71), le temps de qualification pour Torun lors d’une finale où il s’est classé quatrième (derrière l’Américain Mallett, 7.64, l’Espagnol Ortega, 7.64 également, et l’Allemand Balnuweit, 7.70). Dans la foulée, la Bruxelloise profita, elle aussi, d’une concurrence relevée pour passer cinq centièmes sous le minimum requis et signer un chrono de 8.05 lui valant la quatrième place en finale. L’Américaine Clemons a signé la meilleure performance mondiale de l’année en 7.83, devant Nadine Visser (7.90) et la Finlandaise Neziri (7.91). En séries, Obasuyi et Zagré avaient signé respectivement des chronos de 7.74 et 8.22.