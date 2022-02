Pour son premier 60m haies de la saison, Anne Zagré a d’emblée réussi à décrocher sa qualification pour les championnats du monde en salle de Belgrade. Engagée au meeting Istaf de Berlin, la Bruxelloise a signé, dès les séries de l’épreuve, un chrono de 8.09 (4e), descendant pour 7 centièmes sous la limite imposée (8.16) et se qualifiant pour la finale. Son record personnel est de 7.98.

Peu de temps après, c'était au tour de Michael Obasuyi d'entrer en action sur les haies et lui aussi est descendu sous le minimum, fixé à 7.72 chez les hommes. L'Ostendais a réussi le joli chrono de 7.63 en séries (2e), se montrant ainsi 4 centièmes plus rapide que son précédent record personnel établi il y a un an.

Après Julien Watrin (400m) et Ismaël Debjani (1500m), Anne Zagré et Michael Obasuyi sont donc les troisième et quatrième athlètes belges qualifiés en individuel pour les Mondiaux en salle.

Avec un chrono de 7.34 sur 60m (2e), Rani Rosius, dont le record est de 7.27, est, quant à elle, restée à 4 centièmes du minimum (7.30) lors de sa série mais elle disposera d'une seconde chance lors de la finale.