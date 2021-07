Six ans après y avoir signé un magnifique record de Belgique du 100 m haies (12.71), Anne Zagré retrouvera, ce samedi, cette piste de Heusden avec laquelle elle entretient une relation particulière. La Bruxelloise de 31 ans y doublera même 100 m et 100 m haies mais c’est bien sûr dans cette seconde épreuve, où elle représentera la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo, que sa prestation sera la plus attendue. Après Londres 2012 et Rio 2016, il y aura Tokyo… 2021 pour Anne, pas peu fière - et elle a bien raison - de sa longévité à ce niveau. Qui récompense son talent, sa ténacité, son professionnalisme et son hygiène de vie.