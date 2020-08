La première journée des championnats de Belgique ce samedi, à Bruxelles, a été bouleversée par l’orage et les trombes d’eau qui se sont abattues sur le stade Roi Baudouin à partir de 17h00. Avec pour conséquence, à l’issue de la première série du 200m féminin, l’annulation du premier tour dans cette épreuve, tant chez les hommes que chez les femmes, ainsi que des séries du 1500m. Seul le 400m du décathlon a pu encore se dérouler en utilisant les couloirs extérieurs. Les frères Kevin et Jonathan Borlée, Ismaël Debjani et Elise Vanderelst n’auront donc pas eu l’occasion de s’exprimer. Des finales directes, sur base des chronos d’engagement, seront organisées ce dimanche à l’occasion de la deuxième journée.