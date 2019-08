Allyson Felix a gagné son combat

On apprend aujourd'hui que la sextuple championne olympique d'athlétisme a obtenu gain de cause. Nike s'est effectivement engagé à mieux traiter les athlètes féminines qui sont enceintes, assurant qu'elles "ne seraient plus impactées financièrement pendant leur grossesse", comme l'a expliqué la marque. Les athlètes féminines seront désormais protégées sur une période de 18 mois, soit six de plus qu'auparavant, durant laquelle Nike ne pourra pas revoir leurs revenus à la baisse. Et la marque ne pourra pas mettre un terme au contrat en raison de l'absence à une compétition.

"Nos voix sont puissantes. (...) Cela signifie que les athlètes féminines ne seront plus pénalisées quand elles auront un enfant", s'est félicité Allyson Felix sur Instagram, copie du mail à l'appui. "Merci aux marques qui ont pris cet engagement. Qui est le prochain?"