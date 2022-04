"Les équipes belges de relais ont une grande réputation, avec les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs, tandis que le titre olympique du 4x100 m féminin (en 2008 à Pékin, ndlr) est dans toutes les mémoires", indique la VAL. "Il est temps pour le relais 4x100 m messieurs de se faire connaître. Les Belgian Falcons visent l'Euro de Munich et les JO 2024 de Paris".

Il faut remonter à 2006 pour voir une équipe belge de 4x100 m participer à un Euro. Aux Mondiaux, le meilleur résultat est la 17e place décrochée en 2003.

Coach principal des Belgian Falcons, Lieve Van Mechelen est convaincu par le projet. "En stage, nous nous sommes réunis avec Ruther Smith et Jonathan Nsenga, les coordinateurs flamand et francophone du sport de haut niveau, et avons parlé du potentiel de l'équipe. Les deux parties ont alors donné leur feu vert pour lancer le projet. Il n'y a pas encore de budget, car les garçons doivent encore faire leurs preuves, mais ce sont les débuts des Belgian Falcons, c'est à nous de construire sur cette base", dit Lieven Van Mechelen.

La Belgique est actuellement 21e au classement européen du 4x100 m messieurs. Il faut terminer dans le top 16 pour pouvoir aller à l'Euro cet été.