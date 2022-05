Marcell Jacobs continue à cultiver un certain mystère autant qu’il exerce une certaine fascination sur le circuit. Avec sa mécanique de course bien en place et qui semble même s’être améliorée depuis les Jeux, le champion olympique en titre du 100 m semble à même de repousser encore ses limites en cette année 2022 où l’Italien a déjà frappé un grand coup en s’emparant du titre mondial sur 60 m devant Christian Coleman. Certes les deux hommes n’en étaient pas du tout au même point dans leur carrière mais leur hypothétique confrontation en finale des prochains championnats du monde, en juillet à Eugene, en fait saliver beaucoup.