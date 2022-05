Sept athlètes sacrés champions olympiques dans une épreuve individuelle l’an dernier à Tokyo seront présents, ce vendredi à Doha, pour le coup d’envoi de la Diamond League, édition 2022. Andre De Grasse (200 m), Soufiane El Bakkali (3 000 m steeple), Armand Duplantis (perche), Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi (hauteur), Shaunae Miller-Uibo (400 m) ainsi que Faith Kipyegon (1 500 m) sont ceux-là. Il va de soi que le perchiste suédois est le nom le plus ronflant du plateau. Duplantis a amélioré son record du monde à deux reprises cet hiver, le portant à 6,20 m, et conquis le titre mondial en salle. En attendant de pouvoir s’attaquer à celui en plein air, dans deux mois, sur le sol américain, son autre patrie...

