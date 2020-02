Dans le milieu de l’athlé en général, et de la perche en particulier, on l’appelle Mondo. Mais, pour l’université, en Louisiane, ce fut toujours… Armand Duplantis. Et le nouveau recordman du monde de la perche y fut un élève comme les autres.

Depuis son titre de champion d’Europe, il y a deux ans, à Berlin, grâce à un saut vertigineux à 6,05 m, Mondo Duplantis est une star internationale, mesurant son immense popularité au nombre incroyable de journalistes suédois le suivant au moindre de ses déplacements.

