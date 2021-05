Armand Duplantis reprend la compétition en Europe, ce mercredi, à Ostrava.

En Suède, depuis quelques mois, son histoire d’amour avec la mannequin Desiré Inglander, sur laquelle Mondo Duplantis a accepté de lever un coin du voile, fait les choux gras de la presse.

"On s’est rencontrés l’été dernier et c’est devenu de plus en plus sérieux. Elle est très jolie et cool. Dans ma vie personnelle, il est clair que cela fait une différence", a expliqué, à Aftonbladet, le perchiste à la double nationalité américano-suédoise, avouant avoir "craqué pour le charme suédois", lui qui vit une partie de l’année à Uppsala.