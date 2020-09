Il a débarqué ce jeudi soir à Bruxelles en provenance de Lausanne où, pas plus tard que mercredi, il s’est fendu d’un splendide 6,07 m (le deuxième de tous les temps en plein air, derrière les 6,14 m de Serguei Bubka) au saut à la perche. Le nom d’Armand Duplantis est sur toutes les lèvres depuis que ce talent précoce, américain par son père et suédois par sa mère, a battu en une semaine et à deux reprises (6,17 m à Torun puis 6,18 m à Glasgow) le record du monde de la discipline. Une consécration mais pas encore un aboutissement pour ce phénomène de 20 ans à peine qui, se plaît-il à souligner, savait "sauter à la perche avant de marcher" lors de son enfance en Louisiane, et dont la facilité à franchir les 6 mètres est aussi belle que fascinante.