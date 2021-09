La scène, spontanée et amusante, avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux : on y voit Armand Duplantis se saisir d’un gobelet de bière tendu par un spectateur du Mémorial Van Damme, le 3 septembre dernier, et, après une petite hésitation, le vider d’une traite à la manière d’un étudiant de l’ULB en pleine Saint-Verhaegen. Le perchiste venait d’échouer à 6,19m dans sa dernière tentative d’améliorer son propre record du monde et célébrait avec le public son nouveau record du meeting lorsqu’il s’est approché du bas de la tribune.

La vidéo en question a été publiée peu de temps après sur Instagram par le jeune perchiste belge Timon Van Damme, semble-t-il l’auteur de cette proposition inattendue au Suédois, avant qu’Armand Duplantis lui-même ne la partage sur son compte. "Quand on se trouve à Bruxelles, on se doit de boire une bière belge", s’est amusé Armand Duplantis, quelques jours plus tard, à Zurich, au moment de commenter cette scène sortant de l’ordinaire. "Un gars me l’a proposé, je ne sais pas de qui il s’agissait mais il semblait suffisamment crédible. Je lui ai demandé si quelqu’un y avait bu et j’ai alors vu que ce n’était pas le cas. Je n’aurais jamais bu un verre déjà entamé."

Absent à Bruxelles, Greg Duplantis, le père et entraîneur de "Mondo", a, pour sa part, assez peu goûté à cet épisode. Et il a fait savoir au journal suédois "Sportbladet" qu’il aimerait autant que cela ne se reproduise plus. "D’un côté, je peux comprendre. Je connais le gars qui lui a donné la bière et ce n’est pas complètement un inconnu, c’est un perchiste belge. Mais d’un autre côté, il (Armand) doit réfléchir à ce qu’il fait. Quand on entend toutes ces histoires en matière de dopage, il faut faire preuve d’une grande rigueur parce que les gestes les plus anodins peuvent avoir des conséquences. Ceci dit, il est jeune, il apprend, et je sais qu'il fait toujours attention à prendre des bouteilles qui n’ont pas encore été ouvertes. Disons que c’était une mauvaise décision dans le feu de l’action..."