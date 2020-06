Après la Chine, premier pays touché par l’épidémie de Covid-19 et donc premier, aussi, à sortir de la crise, c’est le continent européen qui a entamé, depuis le 1er juin, son déconfinement par petites touches et sous le sceau de la plus grande prudence lors de meetings d’athlétisme exclusivement nationaux. Parmi les performances officielles notables, les 63,69 m au javelot de Barbora Spotakova en Tchéquie, les 6,80 m en longueur d’Ivana Spanovic en Serbie ou encore les 12.84 sur 100 m haies d’Annimari Korte en Finlande. De quoi susciter l’intérêt des passionnés, mais pas encore de frapper l’imagination du grand public.

(...)