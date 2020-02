L’effervescence a gagné le nord de la France ce lundi avec la conférence de presse de présentation du meeting des Hauts-de-France qui aura lieu à l'Arena Stade Couvert de Liévin mercredi et dont la principale star se nomme... Armand Duplantis.

Nouvelle icône de l’athlétisme mondial, l’homme qui vient d’établir deux records du monde en une semaine (6,17m à Torun puis 6,18m à Glasgow) s’est présenté avec humilité et calme face aux médias venus recueillir ses impressions dans la salle d'échauffement transformée en... salle de presse.

"J’essaie de profiter du moment", dit-il simplement. "Ce que je vis actuellement est un peu fou mais c'est génial !"

Bluffant d’aisance et de maîtrise, du haut de ses 20 ans, en ce début de saison olympique, le perchiste suédois détient une forme qui pourrait lui permettre de réussir un fabuleux hat-trick, mercredi, s’il parvient à établir un troisième record du monde en trois sorties. Une perspective qui, au vu de la marge – estimée à une dizaine de centimètres - que l’intéressé possédait à l’Emirates Arena de Glasgow, ne paraît absolument pas irréaliste.

"Je me sens encore frais et capable de sauter haut", indique ‘Mondo’ Duplantis, tout en assurant ne pas sous-estimer ses adversaires parmi lesquels notre compatriote Ben Broeders. "Mais vous ne savez jamais quand vous allez battre un record. J’essaie d’être le meilleur compétiteur possible, de progresser chaque jour. Mais, bien sûr, je sais que les gens attendent beaucoup de ma part désormais."

"Mes records ont semblé simples mais je suis humain"

Et le successeur de Renaud Lavillenie au titre de détenteur du record du monde de la discipline d’ajouter : "Si tous mes meilleurs sauts ont semblé simples, c’est notamment parce que je n’ai pas touché la barre. Mais je suis humain ! Honnêtement, je ne sais pas jusqu’où je peux aller. Prendre les compétitions les unes après les autres me semble la meilleure approche possible."

Une approche qui pourrait, à tout le moins, le conduire à franchir la barre des 6 mètres pour la septième fois de sa carrière, voire à aller chercher le record du meeting (6,14m) que détient un certain Serguei Bubka depuis 1993. Et plus encore, si affinités !