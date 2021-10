Dans sa voix pointait une forme de déception à la vue de son chrono (28’57), mais Arnaud Dely n’a pas à rougir de sa prestation ce dimanche, à Genève, où le duathlète liégeois s’est classé 10e des 10 km sur route aux Giants Geneva ! Emmenée sur de folles bases (2’35 au 1er km !) par un quatuor kenyan, cette première édition a vu la victoire de Kibiwott Kandie, en 26’51, lequel a devancé ses compatriotes, Felix Kipkoech (26’57) et Boniface Kibiwott (27’13), alors que, du côté féminin, la Barhaïnie d’origine éthiopienne Kalkidan Gezahegne s’est ni plus ni moins offert le record du monde en... 29’38.

Derrière les Kenyans, un groupe d’athlètes européens s’est rapidement formé autour du Suisse Julien Wanders et du Français Morhad Amdouni. Mais, au bout des 10 km, c’est l’Italien Pietro Riva qui s’est classé quatrième, en 28’06 (une seconde de mieux que le record de Belgique, propriété d'un certain Bashir Abdi…). Dans ce concert international particulièrement relevé, deux Belges ont terminé parmi le Top 10 : Sander Vercauteren 9e, en 28’50, et Arnaud Dely 10e, en 28’57.

"C’est parti trop vite pour moi"

"Avec un premier kilomètre en 2’40, c’est parti trop vite pour moi. Mais j’ai suivi l’allure parce que je ne voulais pas me retrouver esseulé. J’aurais préféré un rythme plus régulier, à 2’48. Mais bon… Finalement, Sander m’a devancé dans la dernière ligne droite alors qu’il avait lâché prise dans la côte, à mi-course. Les organisateurs avaient annoncé un parcours rapide, mais il n’était pas facile avec cette montée entre le 5e et le 6e km qui m’a cassé les jambes. Je signe encore un chrono juste sous les 29’00, dont je dois me satisfaire compte tenu des circonstances. Ce fut une belle expérience de me retrouver et, quelque part, de rivaliser avec Julien Wanders (11e, en 28’59 !) et Morhad Amdouni (5e, en 28’32…). Il ne faut pas oublier que l’objectif de ma fin de saison est le Mondial de duathlon, le 6 novembre, à Aviles, où j’espère confirmer ma médaille de bronze européenne."

En attendant, Arnaud Dely s’alignera encore au National de 10 km sur route, le week-end prochain, à Lokeren, où il retrouvera… Sander Vercauteren. Pour la revanche ?