Double champion olympique du décathlon, l'Américain Ashton Eaton se trouve à Doha en qualité d'ambassadeur pour l'IAAF. Dans un entretien à nos confrères de L'Equipe, le futur papa, qui a pris sa retraite sportive en 2017 mais reste un observateur attentif de son sport, a rappelé à quel point il tenait Kevin Mayer et Nafi Thiam en haute estime.

" Je pensais bien que quelqu'un battrait mon record du monde sans attendre dix ans. Damian (Warner) et Kevin (Mayer) en avaient le potentiel. Mais c'est arrivé un peu plus tôt que je ne le pensais.(…) Kevin est le meilleur athlète. Ces Mondiaux doivent servir à transmettre un message à d'autres sports comme quoi Kevin (Mayer) et Nafi (Thiam) sont les meilleurs athlètes au monde. Nafi est numéro 4 mondiale en hauteur, elle vaut 7 mètres en longueur. Les gens doivent comprendre qui ils sont vraiment."

Un bel hommage qui fait écho au "tweet" que le même Ashton Eaton avait lancé au monde, en 2017, au soir de l'heptathlon de Götzis où Nafi Thiam avait établi 7013 points pour devenir la troisième performeuse mondiale de tous les temps : "Il y a une bonne chance pour que le meilleur athlète au monde soit une femme !"