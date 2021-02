La sélection pour les championnats d’Europe en salle de Torun comporte les noms de plusieurs jeunes talents francophones âgés de 21 à 23 ans : Elise Vanderelst (1 500 m), Thomas Carmoy (hauteur), Eliott Crestan (800 m) et Oussama Lonneux (1 500 m). Tous ont la particularité d’avoir des entraîneurs de 71 ans et plus avec lesquels ils composent un binôme performant, respectivement à Mons, à Charleroi, à Namur et à Liège. Simple coïncidence ?

Roger Lespagnard et Nafi Thiam ont, en tout cas, démontré depuis dix ans qu’une telle association entre des coachs d’âge mûr et de jeunes talents pouvait être couronnée de succès. Et que le fossé générationnel n’était aucunement un frein à la réussite sportive.

"Je ne sais pas si notre grand âge peut être considéré comme un atout dans ce type de relation. Sans doute que oui, dans la mesure où il est évident que l’on peut se prévaloir d’une longue expérience", explique André Mahy, qui totalise 100 ans avec Eliott Crestan, exactement comme Roger Lespagnard et Nafi Thiam. "Mais à vrai dire, la relation qui m’unit à Eliott est moins une question d’âge que de confiance et de respect."

(...)