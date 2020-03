"Pour utiliser une image, quand j’ai appris fin janvier que les Mondiaux en salle n’auraient pas lieu, je me suis sentie comme seule sur un radeau en plein milieu de l’océan", lance-t-elle. "Je ne dis pas que j’aurais réussi le minimum facilement mais, tout à coup, je n’avais plus d’objectif à court terme et les JO étaient encore assez loin. C’était très curieux comme situation."

(...)