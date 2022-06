Avec un chrono de 46.02, il a signé sa meilleure performance de la saison. Pour se qualifier pour les Mondiaux d'Eugene en juillet, le petit frère de Kevin et Jonathan, dont le record personnel est de 45.55, doit réaliser un chrono de 44.90. Pour l'Euro de Munich en août, un chrono de 45.70 est suffisant. Dimanche en Pologne, la victoire est revenue au Dominicain Alexander Ogando en 44.68.

Sur 100 m haies, la Dominicaine Jasmine Camacho-Quinn a impressionné avec un chrono de 12.43, soit la deuxième meilleure performance de l'année, malgré un vent de face de 1,4 mètre par seconde.

Sur 400 m dames, la Polonaise Natalia Kaczmarek s'est imposé en 50.41 devançant l'Américaine Allyson Felix (50.71). Au lancer du marteau, le Polonais Wojciech Nowick a réalisé la meilleure performance de l'année avec un lancer à 81m58.

Ismael Debjani qualifié pour les Mondiaux sur 1.500 m

En terminant cinquième du 1.500 mètres en 3:34.39 dimanche lors de la Ligue de diamant d'athlétisme à Rabat, au Maroc, Ismael Debjani a réussi le minimum requis pour les championnats du monde. Pour être de la partie en juillet à Eugene, il fallait signer un chrono inférieur à 3:35.00.

Tenant du record national en 3:33.06 depuis l'année dernière, Debjani était dékà qualifié pour les championnats d'Europe à Munich en août. La victoire est revenue à Jake Wightman en 3:32.62. Camille Laus n'a pas convaincu sur le 400 mètres à Rabat, elle a terminé huitième en 52.77, exactement une seconde au-dessus de son meilleur temps de la saison. Son record personnel est de 51.49. La course a été gagnée par la Dominicaine Marileidy Paulino en 50.10.

Tim Van de Velde remporte le 3.000m steeple à Rehlingen

Tim Van de Velde s'est imposé sur 3.000 m steeple lors du meeting de Pentecôte de Rehilingen avec un chrono de 8:30.66 dimanche en Allemagne. Van de Velde avait battu son record personnel la semaine dernière (8:27.37), lui permettant d'assurer son ticket pour l'Euro de Munich en août. Pour les Mondiaux d'Eugene en juillet, le minimum est de 8:22.00

Les autres Belges n'ont pas convaincu dimanche en Allemagne. Sur 100 m, Kobe Vleminckx a terminé 3e en 10.56, loin des minima pour les Mondiaux (10.05) et l'Euro (10.16). Sur 1.500 m, Tarik Moukrime est aussi fini 3e en 3:39.05, aussi loin des minima pour les Mondiaux (3:35.00) et l'Euro (3:36.00). Sur 800 m, Vanessa Scaunet a aussi pris la 3e place en 2:05.37 à plus de cinq secondes des minima pour les Mondiaux (1:59.50) et l'Euro (2:00.40).