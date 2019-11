L’ancien hurdleur, âgé de 46 ans, recordman de Belgique du 60 et du 110 m haies, endosse la fonction de coordinateur du haut niveau francophone.

Surprise, ce samedi, à la Ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA) où Jonathan Nsenga a été nommé coordinateur du haut niveau à partir du 1er janvier 2020 ! Diplômé Adeps niveau 3, l’ancien hurdleur, désormais âgé de 46 ans, remplacera Frédéric Kimmlingen, lui-même successeur, comme directeur technique, de Christian Maigret, qui quittera cette fonction le 1er janvier.

Recordman de Belgique du 60 et du 110 m haies avec des chronos de 7.55 et de 13.25, tous deux signés en 1998 (le 1er mars, à Valence et le 22 août, à Budapest), Jonathan Nsenga a décroché le bronze sur 60 m haies lors de l’Euro indoor en 1996, à Stockholm. Le Montois a également disputé les Jeux Olympiques à deux reprises, à savoir en 1996, à Atlanta, et en 2000, à Sydney, ainsi que quatre fois l’Euro (8e en 1998, à Budapest) et cinq fois le Mondial (8e en 1999, à Séville).

Il dispose donc d’une sacrée expérience et expertise...

Une fois sa carrière terminée, en 2009, après avoir été victime d'une déchirure du tendon d'Achille dont il ne s'est jamais vraiment relevé, Jonathan Nsenga a endossé le costume d'entraîneur, prenant en charge, entre autres, Adrien Deghelt et Damien Broothaerts, mais aussi Anne Zagré. Tous trois des hurdleurs, bien entendu...