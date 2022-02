Records de Belgique sur 400 m et 800 m pour les deux Wallons, blessure pour la Bruxelloise.

Sa blessure en pleine finale du 60 m, alors que son duel face à Rani Rosius attirait tous les regards, a jeté un énorme froid dans le Hall d’athlétisme de Blocry. Cynthia Bolingo, touchée au genou, a été la grande malchanceuse du jour aux championnats de Belgique en salle de Louvain-la-Neuve. Impériale en séries avec un nouveau minimum pour les Mondiaux (après le 400 m) et un chrono faisant d’elle la deuxième performeuse belge de l’histoire derrière Kim Gevaert (7.10), la sprinteuse de 29 ans a senti son genou se dérober et s’est effondrée avant d’être emmenée au poste médical.

(...)