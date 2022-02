Un an après des championnats de Belgique en salle organisés à huis clos et aux accents surréalistes (avec un plateau réduit aux athlètes sous statut), c’est à nouveau le Hall d’athlétisme de Blocry qui accueille l’événement, samedi, à Louvain-la-Neuve. Où la glorieuse incertitude du sport régnera donc à nouveau dans des épreuves comme le 800 m qu’Eliott Crestan avait remporté sans opposition. Détenteur du record national, le Namurois, qui a décroché sa qualification pour les Mondiaux dès son premier 800 m en 2022, n’en reste pas moins le grand favori de la distance.

Sur la plus courte d’entre elles, l’absence sur blessure de Kobe Vleminckx (comme celle de Michael Obasuyi sur les haies) ouvre la voie à un sacre inédit. En grande forme depuis le début de la saison, Julien Watrin devra, lui, s’imposer devant deux autres Belgian Tornados, Alexander Doom et Jonathan Sacoor, s’il veut remporter la couronne sur 400 m, qui se disputera sans les frères Borlée. Tarik Moukrime possède le meilleur temps d’engagement de tous les participants au 1 500 m tandis que le 3 000 m vaudra la peine d’être vécu avec Ismaël Debjani, Isaac Kimeli, Michael Somers et Simon Debognies parmi les engagés. Dans les concours, le titre semble promis à Ben Broeders à la perche et à Thomas Carmoy à la hauteur.

Pas d’individuel à Belgrade pour Bolingo ?

Côté féminin, la présence de Nafi Thiam au départ du 60 m haies, aux côtés d’Anne Zagré et de Noor Vidts, constituera l’une des attractions du jour. Sur 60 m, Elise Mehuys tentera d’emboîter le pas de Rani Rosius et de se qualifier pour les Mondiaux. Cynthia Bolingo (60 m) et Imke Vervaet (200 m) travailleront leur vitesse. Naomi Van den Broeck et Hanne Claes se produiront sur 400 m, en l’absence de Camille Laus. Le forfait de Paulien Couckuyt libère une place parmi les Belgian Cheetahs pour Belgrade. Où le programme très resserré pourrait inciter Cynthia Bolingo, qui souffre un peu de l’arrière du genou, à faire une croix sur l’individuel.