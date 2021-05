Trois centièmes ! En améliorant son record personnel sur 400 m haies ce samedi, à Oordegem, Paulien Couckuyt est descendue de trois centièmes sous le minimum olympique. Elle a, en effet, signé un chrono de 55.37, sa précédente référence se situant à 55.46 mais, surtout, le fameux minimum étant fixé à 55.40 ! Paulien rejoint ainsi Hanne Claes, déjà qualifiée sur la distance avec un chrono de 55.25.

"Ce chrono, je l’ai senti arriver ! Pendant les entraînements, je me débrouillais bien et la météo de ce samedi m’a aidée. C’est un énorme soulagement pour moi de réussir ce fameux minimum. Dans ma tête, je ne pensais pas courir un tel chrono avant la fin du mois de juin et les Championnats de Belgique. Mais, désormais, je peux me préparer pour ces Jeux de Tokyo sans aucune arrière-pensée."

Paulien Couckuyt a d'ores et déjà réfléchi à ce qu’elle attend de ce rendez-vous olympique…

"À Tokyo, je viserai les demi-finales du 400 m haies. Si je peux tout optimiser, ce sera possible. Espérons que Hanne Claes soit également en pleine forme d’ici là."

Hanne Claes est donc également qualifiée pour le 400 m haies. Toutes deux sont membres des Belgian Cheetahs, le relais 4x400 m national féminin également présent dans la capitale japonaise cet été.