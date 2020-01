Après trois semaines de stage sous le soleil (parfois dans le vent, aussi) de l’Afrique du Sud, à Stellenbosch, au milieu de plusieurs groupes d’entraînement belges et étrangers, Nafi Thiam est rentrée en Belgique ce jeudi après-midi en compagnie de son entraîneur, Roger Lespagnard. Un peu fatigué par le long voyage, celui-ci nous a confié sa satisfaction d’avoir pu travailler dans de très bonnes conditions. Et d’avoir chassé le mauvais souvenir de la grosse déchirure au muscle soléaire encourue il y a un an par son athlète. Cette fois, Nafi est, en effet, rentrée en un morceau !

(...)