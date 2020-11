Le jury a choisi les Américains Donavan Brazier, Ryan Crouser et Noah Lyles. En 2020, Brazier a été l'homme le plus rapide sur 800 mètres, en salle comme en plein air. Crouser a été invaincu dans dix compétitions de lancer du poids et Lyles a été l'homme le plus rapide sur 200 mètres. Lyles a également été invaincu en cinq finales.

Les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo et les Suédois Armand "Mondo" Duplantis et Daniel Stahl ont également été nommés. Cheptegei a battu le record du monde sur les 5.000 mètres, 10.000 mètres et les 5 km sur route, Kiplimo a remporté le championnat du monde de semi-marathon dans un record de championnat. Duplantis a battu le record du monde de saut à la perche à deux reprises et Daniel Stahl a remporté dix-sept de ses dix-neuf derniers concours de lancer de disque.

Enfin, le Kenyan Timothy Cheruiyot, le plus rapide cette année sur 1500 mètres, l'Allemand Johannes Vetter, le meilleur lanceur de javelot du moment, et le Norvégien Karsten Warholm, le plus rapide du monde sur 400 m haies, font également partie des candidats.

Un vote réparti en trois périodes permettra de déterminer les cinq finalistes. Le Conseil de World Athletics et la World Athletics Family voteront par courrier électronique, tandis que les fans pourront voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics. Les votes du Conseil comptent pour 50 %, les deux autres catégories représentent 25 %. Le vote se terminera le 15 novembre à minuit.

Une Belge a remporté ce titre d'Athlète de l'année : Nafi Thiam en 2017.