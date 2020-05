Aurélie De Ryck, 27 ans, a décidé de ranger sa perche. L'ancienne détentrice du record de Belgique du saut à la perche l'a annoncé sur Instagram lundi.

"C'est avec beaucoup de peine, mais aussi avec énormément de fierté et de reconnaissance, que j'annonce ma retraite du sport de haut niveau", a-t-elle écrit. Elle avait battu record de Belgique en salle, en 2012 à 4m28 et en 2019 à 4m35. Fanny Smets a ensuite porté la barre à 4m40.

Kiné à Gand, Aurélie De Ryck a de plus en plus difficile de combiner son travail et le sport de haut niveau. Elle avait déjà prévu que 2020 serait sa dernière année sur le circuit, mais la crise du coronavirus l'a forcée à anticiper sa décision.