Sport Aux JO de Tokyo, la chaleur qui ne fait que croître oblige à appeler la technologie à la rescousse. Mais elle a ses limites.

C’est officiel depuis ce mercredi. Le marathon messieurs des JO de Tokyo s’élancera à 7 heures du matin le 9 août 2020, jour de clôture des Jeux, depuis Sapporo, sur l’île d’Hokkaido, a annoncé le Comité international olympique (CIO). Après d’âpres discussions entre le Japon et le CIO, les marathons masculin et féminin ainsi que les 20 et 50 km marche des prochains JO de Tokyo n’auront pas lieu dans la capitale nipponne mais à 800 kilomètres plus au nord, à Sapporo. L’objectif ? Profiter de températures plus basses et échapper au pire de la chaleur estivale tokyoïte. C’est la vague caniculaire meurtrière de fin juillet et début août, soit à la période où auront lieu les Jeux l’an prochain, qui a commencé à attiser les craintes. On a alors dépassé les 41 °C à Tokyo et 80 personnes sont mortes. Dans la capitale japonaise, les températures moyennes de la dernière décennie, en août, sont 2, 5 °C plus élevées que celles de la décennie précédente.

(...)