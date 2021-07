Au lendemain de la place de vice-championne d’Europe espoirs décrochée par Rani Rosius sur 100m, la Belgique a remporté pas moins de trois nouvelles médailles en l’espace d’une heure et 15 minutes ce samedi à Tallinn. La plus belle d’entre elles est revenue à Ruben Verheyden, vainqueur surprise de la finale du 1500m en 3.40.03. L’athlète de 20 ans a placé une grosse accélération à 300 mètres de la ligne pour faire l’extérieur à tout le monde et prendre la tête. Une position qu’il a réussi à conserver malgré le retour en trombe de l’Espagnol Mario Garcia (3.40.11), le Portugais Isaac Nader (3.40.58) complétant le podium. L’autre Belge engagé en finale, Thomas Vanoppen, a terminé 7e en 3.41.06 et fut le premier à féliciter Ruben.

(...)