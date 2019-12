Ce dimanche, Bashir Abdi a pris la cinquième place du Montferland Run, une course disputée sur 15 km à ‘s-Heerenberg, aux Pays-Bas. Avec un chrono de 42.29, le vice-champion d’Europe du 10.000m, âgé de 30 ans, améliore de plus d’une minute son record personnel établi en novembre 2018 en 43.40. La victoire est revenue au Kenyan Geoffrey Koech en 42.13. C’est la deuxième course de Bashir Abdi depuis le marathon de Chicago où il avait battu le record de Belgique. La semaine dernière, l’athlète gantois avait pris la 5e place de la manche de la CrossCup de Roulers. Son programme devrait l’amener à disputer un semi-marathon en janvier, pour enchaîner ensuite par le marathon de Tokyo au mois mars et se préparer ainsi pour les Jeux olympiques.