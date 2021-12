Bashir Abdi et le Néerlandais Abdi Nageeye avaient attiré l'attention du monde entier aux Jeux olympiques de Tokyo lors de ce qui fut l'un des moments sportifs les plus émouvants de l'année. Nageeye avait, au sens propre comme au figuré, dirigé son copain d'entraînement vers la médaille de bronze lors du sprint final du marathon olympique. Le Néerlandais avait lui-même décroché l'argent derrière le vainqueur kenyan Eliud Kipchoge.

© Belga

Pour la première fois, ce duo Abdi & Abdi se retrouvera ensemble en tant qu'olympiens acclamés lors du prochain marathon de Rotterdam, le 10 avril prochain.

Pour rappel Bashir Abdi (32 ans) a remporté la 40e édition en octobre dernier, signant un nouvau record belge et européen à cette occasion en courant la distance en 2h03.36. C'est aussi le temps le plus rapide jamais réalisé aux Pays-Bas. "Si nous pouvons courir ensemble sur ce parcours rapide, cela peut aller encore plus vite", a indiqué Bashir Abdi. "C'est le marathon pour moi et cela s'applique également à mon ami Nageeye."

"Nous sommes heureux et fiers que ces deux fantastiques athlètes puissent être au départ à Rotterdam le 10 avril", s'est félicité Remco Barbier, nouveau directeur du marathon de Rotterdam.