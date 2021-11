Bashir Abdi a présenté lundi la seconde édition du semi-marathon de Gand, qu'il organise avec son ASBL Sportaround. La course se tiendra le 13 mars 2022 et constituera "le premier grand rendez-vous de la saison" du médaillé de bronze du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo, désormais aussi détenteur du record d'Europe de la distance. Lors de la première édition, le Gantois avait tout simplement réalisé son record personnel sur la distance en signant le temps de 1h00:30, 12 petites secondes de plus que le record de Belgique détenu par Mohammed Mourhit.

"Si tu es capable d'établir un nouveau record d'Europe du marathon, tu dois pouvoir battre celui de Belgique sur le semi", a lancé lundi le natif de Mogadiscio, en Somalie. "Ce sera mon premier grand rendez-vous de 2022. Je peux courir un semi-marathon partout mais je veux le faire devant mes amis et ma famille."

En organisant cette course, Bashir Abdi veut mettre un coup de projecteur sur sa ville de coeur. "La Belgique est un pays d'athlétisme. Nos cross et meetings sur la piste sont mondialement connus mais nous n'avons pas encore de rendez-vous d'envergure internationale sur route. Nous voulons y remédier et espérons attirer des champions du monde au départ", a ajouté le Belge de 32 ans.

Bert Misplon, organisateur, a donné davantage d'informations sur la course. "Nous avions l'intention d'offrir à Bashir une course devant son public. La première édition a été un franc succès mais tout n'a pas été évident en raison de la crise sanitaire. Nous voulons encore développer la course. Pour ça, nous visons l'élite et le reste. Les gens peuvent venir supporter Abdi et, s'ils le souhaitent, peuvent même être au départ avec lui."