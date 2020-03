Après avoir pris quelques jours de repos au Japon, où il a terminé le marathon de Tokyo à la 2e place en 2h04.49, Bashir Abdi a retrouvé la chaleur de son foyer, qui s’illuminera début juin de la naissance d’un deuxième enfant, en Belgique. Ce lundi, c’est dans les installations du KRC Gand, que l’athlète né à Mogadiscio a reçu les médias pour revenir sur un exploit ayant éveillé beaucoup d’enthousiasme mais aussi quelques questions. Voire certains doutes dans un contexte où tant l’avantage supposé des chaussures "miracle" que les problèmes de dopage alimentent les débats.

"De nos jours, les gens font des remarques sur tout. C’est dommage d’entendre certains soupçons ainsi relayés, répond le marathonien de 31 ans sans se départir de son grand sourire. J’aimerais que ces gens puissent en parler en connaissance de cause et voir, par exemple, tout le travail effectué en amont des performances ou encore tous les sacrifices auxquels j’ai dû consentir durant ma préparation. Mais, de toute façon, le temps se chargera d’apporter toutes les réponses et d’attester de ma probité. Je peux vous l’affirmer : j’ai réussi tous mes chronos de manière honnête."



(...)