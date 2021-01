C’est via les réseaux sociaux que la NN Running Team a annoncé, ce lundi, que Bashir Abdi ne faisait plus partie du célèbre groupe d’entraînement international auquel il émargeait depuis trois ans au même titre que des athlètes tels Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele et Joshua Cheptegei. "Merci pour tous les grands souvenirs de ces trois dernières années, Bashir. Nous n’oublierons jamais tes records de Belgique, ta deuxième place à Tokyo et ton record du monde à Bruxelles", a écrit le groupe néerlandais fondé par Jos Hermens, le manager à la tête de Global Sports Communication. Actuellement en stage en Ethiopie avec Mo Farah, le marathonien belge le plus rapide de l’histoire a décidé de poursuivre sa route avec son entraîneur britannique Gary Lough (le coach de Farah), qui devient donc également le manager de Bashir Abdi. Ce dernier l'a confirmé en début d'après-midi.