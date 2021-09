Il y avait beaucoup d’émotion, ce mardi soir, dans la commune tessinoise de Bellinzone, où l’athlète locale Léa Sprunger disputait la dernière compétition de sa carrière. La Suissesse, championne d’Europe du 400m haies à Berlin en 2018 et championne d’Europe en salle du 400m (devant Cynthia Bolingo…) l’année suivante, a en effet décidé de se retirer à l’âge de 31 ans. Le 400m haies, qu’elle a bouclé à la deuxième place en 54.53, était donc l’ultime occasion d’apprécier la belle foulée de cette athlète à la personnalité très appréciée sur le circuit. C’est la Néerlandaise Femke Bol, l’une de ses partenaires d’entraînement à Papendal, aux Pays-Bas, qui l’a emporté en 54.01, un chrono constituant un nouveau record du meeting.

Dans l’épreuve-reine, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce était très attendue après avoir fait l’impasse sur la finale de la Diamond League à Zurich. Et la vice-championne olympique en titre n’a pas déçu : grâce à un chrono de 10.78 (+0,5 m/s), "Mommy rocket" a effacé le record du meeting détenu depuis 1996 par Merlene Ottey en 10.95. Avec treize chronos consécutifs sous les 11 secondes et sept courses bouclées en moins de 10.80, la sprinteuse de 34 ans peut se retourner sur une saison largement réussie même si elle a dû laisser l’or olympique à sa compatriote Elaine Thompson-Herah.

L’air de la Suisse a également souri au Canadien Andre De Grasse. Celui-ci s’est imposé dans la ligne droite en 10.06 (-0,1 m/s), devançant l’Américain Fred Kerley (10.11), qui fut vainqueur au Mémorial Van Damme et à Zurich lors de la finale de la Diamond League. Justin Gatlin (10.13), dont on évoquait jusqu'il y a peu une possible fin de carrière, a complété le podium.

On retiendra encore que Nadine Visser a remporté le 100m haies en 12.57, un chrono qui constitue un nouveau record du meeting et le deuxième temps de la carrière de l’ancienne heptathlonienne, que le Brésilien Alison Dos Santos a enlevé le 400m haies en 48.15 et que la Slovène Tina Sutej a remporté le concours de la perche avec 4,70m.