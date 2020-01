Tous les yeux étaient rivés sur Martin Fourcade et Johannes Boe, opposés pour la première fois en confrontation directe en 2020, mais c'est Quentin Fillon-Maillet qui a mis tout le monde d'accord en survolant la mass start de Pokljuka dimanche.

Auteur d'un beau 19/20 à la carabine et impérial sur les skis, Fillon-Maillet a maîtrisé la course de bout en bout, éclipsant le duel tant attendu entre Fourcade (5e) et son grand rival norvégien (3e), de retour en Slovénie après un mois de pause pour cause de paternité.

Avec ce 3e succès sur le circuit, le premier de la saison, celui qui est surnommé "le Morbac", pour sa faculté à s'accrocher coûte que coûte et à ne rien lâcher, confirme qu'il est l'une des valeurs sûres des Bleus derrière la légende Fourcade. Deuxième du classement général après avoir été le premier Français l'année dernière (3e), le Jurassien de 27 ans a pris une nouvelle dimension, faisant preuve d'une belle régularité avec 6 podiums déjà au compteur cet hiver. Idéal avant d'aborder les Mondiaux d'Anterselva (13-23 février).

"Je concrétise un beau début de saison, a déclaré Fillon-Maillet sur la Chaîne L'Equipe. La première place n'a pas été loin à certaines courses mais ça se jouait à de petits détails, une balle loupée, une moins bonne forme sur les skis. Mais aujourd'hui, j'avais de supers jambes en ski, de supers sensations. Avec la victoire sur le relais mixte hier, j'étais en pleine confiance. C'est beaucoup d'émotions et une grande fierté."

- "Course compliquée" pour Fourcade -

La journée a en revanche été plus pénible pour Fourcade. Le septuple vainqueur de la Coupe du monde, toujours aussi solide au tir (19/20), a accusé le coup physiquement, finissant par lâcher prise dans le dernier tour pour ne terminer que 5e. Le Français, qui avait signé 4 succès d'affilée en 2020 avant le retour de Boe, n'avait pourtant "rien à regretter" à l'arrivée.

"C'était une course compliquée pour moi, je sentais que je n'avais pas de grosses sensations sur le skis, a-t-il expliqué. J'avais pour but de sauver l'essentiel aujourd'hui. J'ai limité la casse, je ne pouvais pas viser mieux. Maintenant je vais prendre quelques jours de repos à la maison avant, je l'espère, d'enchaîner de la plus belle des façons aux Championnats du monde."

Boe n'a pas non plus affiché la même aisance que d'habitude mais il a, contrairement au Français, trouvé les ressources nécessaires pour arracher la 3e position derrière l'Allemand Benedikt Doll (2e), trois jours après sa victoire lors de l'Individuel, malgré deux tours de pénalité. Le tenant du gros globe de cristal remonte ainsi à la 3e place de la Coupe du monde et grappille quelques points précieux au leader Fourcade.