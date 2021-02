Au tout début de l’hiver, dans un contexte de recrudescence des cas de coronavirus dans le pays, beaucoup auraient applaudi à l’idée que les championnats de Belgique en salle toutes catégories soient maintenus ce samedi 20 février. À deux jours de l’événement, qui se déroulera au Hall d’athlétisme de Blocry, à Louvain-la-Neuve, ils sont pourtant bien peu nombreux, au final, à se réjouir de la tenue de ce rendez-vous. Et pour cause ! Très peu d’athlètes seront concernés par ce National réservé aux élites et aux espoirs sportifs. Une cinquantaine d’athlètes "sous statut" qui, pour ceux que cela concerne, auront tout le loisir de tenter de se qualifier sur le fil pour les championnats d’Europe de Torun, de préparer cet Euro s’ils sont déjà qualifiés ou d’engranger des points dans la course à la qualification olympique dont on sait qu’elle repose soit sur des critères de performance (les "minima" traditionnels), soit sur un ranking mondial qu’il s’agit de défendre.