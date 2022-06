Ils ne devaient pas être présents à l'origine. Leur coach, et père, Jacques Borlée a confirmé leur participation mercredi à l'agence Belga. Alors que Nafi Thiam, Noor Vidts, Elise Vanderelst et Ben Broeders, notamment, figuraient sur les listes d'inscription pour ces Nationaux d'athlétisme, les frères Borlée avaient décidé de faire l'impasse. Finalement, juste avant la clôture des inscriptions, ils ont changé d'avis. Dylan Borlée courra le 200 m. Kevin et Jonathan Borlée le 400 m où sont annoncés les autres Tornados : Jonathan Sacoor, Alexander Doom et Christian Iguacel.

La période de sélection pour les Championnats du monde d'athlétisme de Eugene s'achève le 26 juin. Pour l'heure aucun Tornado ne s'est qualifié pour l'épreuve individuelle du 400 m. Il faut signer le temps de 44.90 où figurer dans le top 48 au ranking mondial. Dylan Borlée et Alexander Doom occupent actuellement les 42e et 48e positions dans ce classement.