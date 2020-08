"La saison débute, la saison s'arrête. Mon ischio-jambier a dit non, 2020 a dit non. A l'année prochaine", a écrit le frère cadet de Kevin et Jonathan Borlée lundi sur Instagram. "C'est une déchirure de 2,1 centimètres dans le muscle biceps fémoral. Elle n'est pas trop grande mais assez que pour mettre un terme à cette courte saison."

© Capture d'écran Instagram



Dylan Borlée devait normalement disputer les championnats de Belgique les 15 et 16 août avant de participer au Mémorial Van Damme le 4 septembre. Ce weekend, le spécialiste du tour de piste a couru deux fois le 100 mètres, avec des chronos de 10.70 et 10.72. Le Bruxellois affiche un record personnel de 10.61 sur la ligne droite. Il s'est blessé dimanche en fin d'après-midi en disputant le 200 mètres.