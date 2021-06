Si elle n’avait déjà pulvérisé le record de Belgique du 400 m mardi dernier (50.75), Cynthia Bolingo l’aurait fait ce dimanche, à Hengelo. Devant 1 500 spectateurs néerlandais venus assister aux FBK Games (meeting du Continental Tour Gold de World Athletics), la Bruxelloise a confirmé une forme étincelante en remportant l’épreuve en 51.16, 29 centièmes sous l’ancien record national de Kim Gevaert. "J’étais venue ici pour confirmer, et j’ai réussi", explique la sprinteuse. "La question était de savoir comment j’allais récupérer physiquement et mentalement de ma performance de mardi et la réponse est... mieux que prévu !