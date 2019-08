Un commentaire de Guy Beauclercq.

Avec un jour d’avance, Nafi Thiam s’est offert un superbe cadeau d’anniversaire, ce dimanche, à Birmingham, où elle passera la journée de lundi, son vol de retour pour Bruxelles étant prévu à… 18h05. Après avoir réussi son dernier examen universitaire en juin, elle est aussi officiellement licenciée en Géographie, ce dont la Namuroise n’est pas peu fière. Sur le plan sportif, Nafi a encore marqué l’histoire de l’athlétisme en Angleterre, un pays où elle éprouve d’excellentes sensations depuis qu’elle y a été sacrée championne du monde (en 2017, à Londres).

Véritable "bête de compétition", notre compatriote fêtant donc ses 25 ans a ajouté un nouveau record à son palmarès : 6,86 m à la longueur. Un saut qui lui permettrait de s’aligner tant au Mondial qu’aux Jeux comme c’était déjà le cas à la hauteur depuis son formidable saut à 2,02 m, en juin, à Talence.

Aucun doute : Nafi Thiam est un phénomène ! Ses qualités physiques et mentales sont exceptionnelles… Et la protégée de Roger Lespagnard devrait encore nous épatés à l’avenir en se concentrant sur la reconduction de ses titres à l’heptathlon. Fortes de ses sauts (hauteur et longueur) et de ses lancers (poids et javelot), il ne lui manque qu’un peu de vitesse sur 200 et 100 m haies (son record sur 800 m étant honorable…) pour tutoyer les sommets de sa discipline sur le plan strictement chiffré.

Nul doute que, ses études terminées, elle s’attellera avec son entraîneur, Roger Lespagnard, à peaufiner ces quelques détails, histoire de tirer le maximum de son énorme potentiel. En attendant, bon anniversaire, Nafi !