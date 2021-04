Un parcours plat comme la main, une température idéale, des lièvres inspirés et une condition physique irréprochable : les Limbourgeois Dieter Kersten et Mieke Gorissen ont profité de circonstances parfaites pour décrocher, dimanche matin, sur la piste d’aéroport d’Enschede, leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Crédités respectivement de chronos de 2h10.22 et de 2h28.31, les deux athlètes effectuaient leurs débuts sur la distance mythique mais l’un, Kersten, a 24 ans tandis que l’autre, Gorissen, venue sur le tard à la course à pied, a déjà 38 ans ! Mais qu’importe, leur bonheur était identique.