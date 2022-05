Engagée sur 400m au meeting de Huelva, en Espagne, ce mercredi, Camille Laus a signé une très belle course ponctuée par un joli chrono de 51.77 (4e place). Elle n’a été plus vite qu’à une seule reprise dans sa carrière, le 1er juillet 2018 sur la piste en légère altitude de La-Chaux-de-Fonds, en Suisse, où elle avait établi son record personnel en 51.49. Le minimum pour les championnats du monde d’Eugene est fixé à 51.35 et celui pour les championnats d’Europe de Munich à 51.70. Camille n’en est donc déjà plus très éloignée et elle compte bien aller plus vite dès samedi à Oordegem dans le cadre de l'Ifam...